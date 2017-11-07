На седьмое ноября: Роман Носиков о празднике и о тех, кто его не празднует

В Избранное

Сегодня мы отмечаем столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Что ожидает нас с вами в этот великий день?

Нытье.

И вытье.

Жалкое нытье и вытье. Угрожающее вытье и нытье. Скандальное нытье и вытье. Самые разнообразные по сорту и консистенции, оттенкам и послевкусию нытье и вытье.

Левое нытье и правое вытье.

Нытье. И вытье.

Одни с утра пораньше ноют на разные лады о том, что погибла, подло убита социалистическая Родина, а то, что мы сейчас имеем вместо нее, — и иметь-то стыдно: жалкая страна третьего мира под управлением компрадорской буржуазии.

Вторые голосят, что сто лет назад произошла катастрофа, погубившая историческую Россию, и с тех пор все тянется и тянется жуткий и убогий совок, который в последнее время возрождается прокравшимися во власть чекистами.

Каждая из сторон ищет доказательства своим словам и, что характерно, — находит. Вот, пожалуйста.

Раз: «Логичным и обоснованным выглядит отказ Кремля взять на себя ответственность за решение вынести из Мавзолея мумию вождя, о чем честно поведал нам поверенный в кремлевских делах Дм. Песков. Иначе же порвется связь времен, треснут скрепы, подорвутся устои… Ну понятно же, «Заветы Ильича» — это уже не название колхоза-миллионника под Урюпинском, но все еще философия и практика нынешней российской власти, от них и сто лет спустя нет возможности отказаться, иначе опять все рухнет…»

Два: «Кремль отказался от празднования 100-летия революции 1917 года. Было бы странно, если бы «новые дворяне» решили праздновать событие, когда таким же воздалось по заслугам. А то, что благодаря этому страна буквально в десять лет запрыгнула в будущее, расцвела буйным цветом фундаментальная и прикладная наука, получила 8-часовой рабочий день, соц. гарантии и т. д., всеобщее доступное образование (лучшее в мире), благодаря чему и в космос полетели первыми, и атомная и не только энергетика развилась, благодаря чему выиграл народ — это, конечно, не повод отпраздновать. Нет более красноречивого примера для понимания нынешнего отношения к простому народу…»

Таким образом, у нас есть отличный повод поговорить о том, чем является современная Россия, кем она управляется, какое будущее нас ждет и как нам отметить день революции по-человечески, а не как вот эти…

Разведчики в своей стране

Естественно, при рассуждениях на эту темы мы неизбежно окажемся в зоне неопределенности и предположений. Но я полагаю, что это все же несколько лучше и полезнее, нежели устраивать очередную истерику, в которых в Сети и так нет недостатка.

Давайте посмотрим на людей в нынешней российской верхушке. Что у них общего?

Разведка.

Причем не просто разведка, а вполне конкретная ее отрасль — научно-техническая разведка, связанная с импортом западных технологий в обложенный санкциями СССР. Даже если это прямо не упомянуто в официальной биографии, читается все достаточно быстро и просто.

Эти люди имели дело с Западом, с его элитами, его учеными, промышленниками, политиками и контрразведчиками. Они знают его силу и эффективность. Они многому научились у него.

Часть этих людей развал СССР застиг прямо в момент исполнения обязанностей по отношению к Родине — за рубежом. По возвращении они увидели, что Родина захвачена и управляется людьми, которые недостойны даже управлять самими собой. Армия, спецслужбы, идеологи партии, комсомол не оказали никакого сопротивления и частично перешли на сторону захватчика.

Идеология не помогла и не спасла. Она оказалась неэффективной, деградировавшей. Проект, начатый 7-го ноября 1917 года, потребовавший огромного напряжения всех народных сил и гигантских жертв, окончился неудачей. Он рухнул, придавив собой страну и народ. Он не смог обеспечить главного, что требуется от государственного проекта, — живучести государства. Советская идеология не смогла обеспечить и собственной прочности — она не создала эффективного сопротивления.

Что это означало для технократов, которые во главу угла своей деятельности ставили только одну идеологию — эффективность? Какое отношение советский проект мог вызвать у людей, которые не защищали диссертаций по научному коммунизму и философии марксизма-ленинизма, чтобы потом открыть видеосалон с порнухой, а потом украсть у государства пару нефтяных вышек, а всю жизнь занимались кражей у Запада его научных знаний?

Разведчики решили, что пусть мертвые погребают своих мертвецов. Они просто отвернулись от того, что не выдержало проверку историей, и начали работать так, как их учили, — перехватывать управление финансовыми, производственными, политическими потоками.

Эти люди стали разведчиками в своей собственной стране, потому что она была захвачена противником.

Они добились своего. Они взяли власть. И стали строить страну по-своему. Так, как они понимают прекрасное.

А прекрасным они считают только эффективность.

Добавить человечности

Они не будут отмечать 7-е ноября не потому, что ненавидят народ. Как они относятся к народу, можно увидеть по государственному бюджету — статьям на здравоохранение, образование, соцподдержку, материнство, детство и так далее.

Они просто не умеют ценить поражения. Это не поэты и не философы. Они не будут слагать песни безумству храбрых. Это разведчики и технократы. Им важен результат, и только он. Больше ничего кроме результата.

У них один-единственный фетиш — эффективность. Советский проект для них закончен именно ввиду неэффективности.

То государство и будущее, которые они строят, — это царство эффективности. Где эффективный и компетентный получает все, а неэффективный и некомпетентный не получает ничего — кроме шанса. Ему просто всегда предоставляют еще шанс.

Читайте также: КИСО, Родина опять гибнет: Роман Носиков о заговоре сОкрализаторов

Они полагают, что если отладят социальные лифты — то все будет замечательно. И в этом их слабое место.

Дело в том, что стабильное общество требует долговременных связей его членов друг с другом и с общество в целом. А это требует «человечности» общества. А эффективность и человечность — это не одно и то же.

Нельзя заменить человечность эффективностью. Это невозможно. Нельзя любить эффективность. Это так же невозможно, как заменить икону кондиционером — пользы, на первый взгляд, больше, а душе тошно.

Поэтому они время от времени посматривают на традиционное культурное дерево России, вокруг которого строят свой небоскреб, — на Православие и на Красный проект. Потому, что именно оттуда должно появиться то содержание, которое даст всей этой стеклянно-металлической колючей и жесткой эффективности содержание и смысл.

И что они слышат с этих ветвей?

Нытье и вытье.

Полагаете, им это интересно?

Единство и справедливость

Более того, в последнее время явно намечаются тенденции к рейдерскому угону Православия и Красного проекта маргинальными радикальными группами, которые вовсе сделают их непригодными для государственной деятельности.

То и другое направления, которые в народе уважаются в равной степени, пытаются натравить друг на друга, чтобы наш православно-красный народ разделился на красных и православных. Чтобы человек отмечал либо 4-е, либо 7-е ноября. Либо — либо. А по возможности, вцепился бы друг другу в фильмы, памятники, мавзолеи, храмы, а там и до глоток недалеко.

И я полагаю, что это не случайность. Это результат осознания враждебными России силами значимости этих культурных феноменов для стабилизации будущей конструкции.

Читайте также: Кого съедят первым: встреча Путина с Трампом и судьба «империи доллара»

Единство — не исключает справедливости. Справедливость — не враждебна единству. 4-е ноября не исключает 7-го. Напротив — одно невозможно без другого.

Те, кто стоял у истоков Страны Советов, понимали это. Именно поэтому проект уничтожения памятника Минину и Пожарскому не прошел.

Нужно прекратить ныть и завывать. Нужно вернуть красным и православным идеям адекватность и актуальность. В противном случае, мы в последний раз подведем себя и Родину.

Это не самый лучший способ отметить столетие революции.