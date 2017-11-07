Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Новые санкции Японии включают находящиеся в РФ предприятия КНДР
Весь мир
Задержанный у Белого дома афроамериканец требовал «убить Трампа во имя Иисуса»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Задержанный у Белого дома афроамериканец требовал «убить Трампа во имя Иисуса»

    7:39  7 Ноября 2017
    38

    Задержанный у Белого дома афроамериканец требовал «убить Трампа во имя Иисуса»

    Вашингтон, 7 ноября. Полиция Вашингтона задержала неподалеку от Белого дома афроамериканца по имени Майкл Арега, который заявил, что хотел «убить всех белых полицейских в Белом доме». Американским СМИ стало известно о задержании от сотрудников Секретной службы США, которая занимается охраной президента и его семьи.

    Майкла Арегу отследили по его публикациям в Facebook — судя по его странице, глубоко верующий житель штата Техас крайне болезненно отреагировал на сообщения о массовом убийстве в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс. Еще больше его расстроила реакция президента США Дональда Трампа, который заявил, что «К счастью, там нашелся человек, у которого было оружие!» Арега разместил на своей странице фотографию Трампа с ружьем в руках с подписью «Убейте его ВО ИМЯ ИИСУСА!»

    Задержанный у Белого дома афроамериканец требовал «убить Трампа во имя Иисуса»

    После этого мужчина направился в Вашингтон, к Белому дому — правда, Трампа там в настоящее время нет, он находится в турне по странам Азии. Приехав в Вашингтон, Арега направился в сквер Лафайетт, примыкающий к Белому дому, продолжая публиковать в Facebook грозные заявления религиозного содержания, например, о том, что он «разрушит силы тьмы в США грозным именем Иисуса Христа», а также что «Все деньги машины дома все принадлежит всему человечеству» [орфография оригинала сохранена — прим. ФАН]. 

    В Лафайетт-сквер мужчину задержали правоохранители, которым он заявил, что намерен «убить всех белых полицейских в Белом доме».

    Задержанный у Белого дома афроамериканец требовал «убить Трампа во имя Иисуса»

    Автор: Валентин Меликов
    #трамп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1240
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        1715
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        330
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        407