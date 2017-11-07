Задержанный у Белого дома афроамериканец требовал «убить Трампа во имя Иисуса»

В Избранное

Вашингтон, 7 ноября. Полиция Вашингтона задержала неподалеку от Белого дома афроамериканца по имени Майкл Арега, который заявил, что хотел «убить всех белых полицейских в Белом доме». Американским СМИ стало известно о задержании от сотрудников Секретной службы США, которая занимается охраной президента и его семьи.

Майкла Арегу отследили по его публикациям в Facebook — судя по его странице, глубоко верующий житель штата Техас крайне болезненно отреагировал на сообщения о массовом убийстве в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс. Еще больше его расстроила реакция президента США Дональда Трампа, который заявил, что «К счастью, там нашелся человек, у которого было оружие!» Арега разместил на своей странице фотографию Трампа с ружьем в руках с подписью «Убейте его ВО ИМЯ ИИСУСА!»

После этого мужчина направился в Вашингтон, к Белому дому — правда, Трампа там в настоящее время нет, он находится в турне по странам Азии. Приехав в Вашингтон, Арега направился в сквер Лафайетт, примыкающий к Белому дому, продолжая публиковать в Facebook грозные заявления религиозного содержания, например, о том, что он «разрушит силы тьмы в США грозным именем Иисуса Христа», а также что «Все деньги машины дома все принадлежит всему человечеству» [орфография оригинала сохранена — прим. ФАН].

В Лафайетт-сквер мужчину задержали правоохранители, которым он заявил, что намерен «убить всех белых полицейских в Белом доме».