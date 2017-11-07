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Биатлонист Круглов отреагировал на сообщения о запрете гимна России на ОИ-2018
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    Биатлонист Круглов отреагировал на сообщения о запрете гимна России на ОИ-2018

    7:22  7 Ноября 2017
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    Биатлонист Круглов отреагировал на сообщения о запрете гимна России на ОИ-2018

    Москва, 7 ноября. Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов прокомментировал вероятный допуск российских спортсменов к зимним Играм-2018 в Южной Корее при условии, что на турнире не будет исполняться гимн России. 

    Серебряный призер ОИ-2006 отметил, что не хочет комментировать данную информацию, пока не увидит ее в официальных источниках, пишет RT.

    «Нужно разбираться в нюансах и деталях, смотреть мотивировочную часть, когда она появится. Мы не знаем, для чего принимаются подобного рода санкции», — отметил спортсмен.

    Биатлонист Круглов отреагировал на сообщения о запрете гимна России на ОИ-2018

    Кроме того, он не исключает, что вариант с запретом гимна РФ возможен, поскольку в свете последних событий может произойти все.

    «Стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом? Это точно решать не мне», — подчеркнул Круглов.

    Напомним, ранее глава Федерации фигурного катания на коньках РФ Валентин Писеев заявил об ущемлении интересов страны и ее атлетов. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #южная корея #ои-2018 #олимпиада #гимн #круглов #биатлонист
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