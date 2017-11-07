Биатлонист Круглов отреагировал на сообщения о запрете гимна России на ОИ-2018

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Москва, 7 ноября. Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов прокомментировал вероятный допуск российских спортсменов к зимним Играм-2018 в Южной Корее при условии, что на турнире не будет исполняться гимн России.

Серебряный призер ОИ-2006 отметил, что не хочет комментировать данную информацию, пока не увидит ее в официальных источниках, пишет RT.

«Нужно разбираться в нюансах и деталях, смотреть мотивировочную часть, когда она появится. Мы не знаем, для чего принимаются подобного рода санкции», — отметил спортсмен.

Кроме того, он не исключает, что вариант с запретом гимна РФ возможен, поскольку в свете последних событий может произойти все.

«Стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом? Это точно решать не мне», — подчеркнул Круглов.

Напомним, ранее глава Федерации фигурного катания на коньках РФ Валентин Писеев заявил об ущемлении интересов страны и ее атлетов.