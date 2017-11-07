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В пригороде Сиднея автомобиль въехал в здание школы: два ребенка погибли
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    В пригороде Сиднея автомобиль въехал в здание школы: два ребенка погибли

    7:10  7 Ноября 2017
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    В пригороде Сиднея автомобиль въехал в здание школы: два ребенка погибли

    Сидней, 07 ноября. Как минимум два ребенка погибли в пригороде Сиднея, после того, как в здание начальной школы въехал автомобиль.

    Как сообщает RT, инцидент имел место быть в первой половине дня, после того, как машина под управлением 52-летней женщины неожиданно съехала с проезжей части и протаранила стену здания.

    В момент происшествия в классе находились 24 ребенка, пятеро из которых, включая двоих с серьезными травмами, были доставлены в медицинские учреждения города. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.

    В полиции уже заявили, что наезд на здание не был преднамеренным. В настоящее время женщину-водителя привезли в больницу для взятия анализов крови и мочи.

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #сидней
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