В пригороде Сиднея автомобиль въехал в здание школы: два ребенка погибли

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Сидней, 07 ноября. Как минимум два ребенка погибли в пригороде Сиднея, после того, как в здание начальной школы въехал автомобиль.

Как сообщает RT, инцидент имел место быть в первой половине дня, после того, как машина под управлением 52-летней женщины неожиданно съехала с проезжей части и протаранила стену здания.

В момент происшествия в классе находились 24 ребенка, пятеро из которых, включая двоих с серьезными травмами, были доставлены в медицинские учреждения города. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.

В полиции уже заявили, что наезд на здание не был преднамеренным. В настоящее время женщину-водителя привезли в больницу для взятия анализов крови и мочи.