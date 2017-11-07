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Россияне в 2017 году стали покупать больше лекарств
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    Россияне в 2017 году стали покупать больше лекарств

    7:11  7 Ноября 2017
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    Россияне в 2017 году стали покупать больше лекарств

    Москва, 7 ноября. Россияне в 2017 году купили на 13,7% больше лекарств, чем за три квартала 2016 года.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на данные DSM Group, жители страны за три квартала текущего года приобрели 3,3 миллиарда упаковок лекарств. В прошлом году было приобретено 2,9 миллиарда упаковок.

    Самыми популярными препаратами у россиян оказались лекарства от простуды и вирусов. По мнению экспертов, рост продаж в аптеках связан с более холодными погодными условиями в регионах в 2017 году. В связи с этим, население чаще болело простудными заболеваниями. При этом специалисты рекомендуют россиянам делать прививки, чтобы затем не пришлось употреблять лекарственные препараты. 

    Россияне в 2017 году стали покупать больше лекарств

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #лекарства
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