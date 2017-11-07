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Ветеран рассказал, как 7 ноября 1941 года проходил парад на Красной площади
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    Ветеран рассказал, как 7 ноября 1941 года проходил парад на Красной площади

    7:06  7 Ноября 2017
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    Ветеран рассказал, как 7 ноября 1941 года проходил парад на Красной площади

    Москва, 7 ноября. Ветеран Великой Отечественной войны Шарип Курбангалеев рассказал о проходившем во время битвы за Москву параде в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Рассказ 95-летнего фронтовика приводит телеканал «360».

    Посвященный 24-й годовщине Октябрьской революции парад проходил на Красной площади 7 ноября 1941 года. В это время линия фронта проходила недалеко от столицы СССР. Тем не менее, парад принимал маршал Семен Буденный, а за его ходом с трибуны мавзолея наблюдал Иосиф Сталин.

    Ветеран вспоминает душещипательную речь главнокомандующего на параде.

    «Сталин в своей речи говорил про детей, жен и матерей. Это было что-то душещипательное. Говорил, что солдаты - это винтики, без них ничего работать не будет. Он считал, что наши солдаты - это основа», — рассказал о параде Курбангалеев.

    Автор: Алексей Громов
    #великая отечественная война #сталин #парад #ветеран
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