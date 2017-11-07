Ветеран рассказал, как 7 ноября 1941 года проходил парад на Красной площади

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Москва, 7 ноября. Ветеран Великой Отечественной войны Шарип Курбангалеев рассказал о проходившем во время битвы за Москву параде в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Рассказ 95-летнего фронтовика приводит телеканал «360».

Посвященный 24-й годовщине Октябрьской революции парад проходил на Красной площади 7 ноября 1941 года. В это время линия фронта проходила недалеко от столицы СССР. Тем не менее, парад принимал маршал Семен Буденный, а за его ходом с трибуны мавзолея наблюдал Иосиф Сталин.

Ветеран вспоминает душещипательную речь главнокомандующего на параде.