Ветеран рассказал, как 7 ноября 1941 года проходил парад на Красной площади
Москва, 7 ноября. Ветеран Великой Отечественной войны Шарип Курбангалеев рассказал о проходившем во время битвы за Москву параде в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Рассказ 95-летнего фронтовика приводит телеканал «360».
Посвященный 24-й годовщине Октябрьской революции парад проходил на Красной площади 7 ноября 1941 года. В это время линия фронта проходила недалеко от столицы СССР. Тем не менее, парад принимал маршал Семен Буденный, а за его ходом с трибуны мавзолея наблюдал Иосиф Сталин.
Ветеран вспоминает душещипательную речь главнокомандующего на параде.
«Сталин в своей речи говорил про детей, жен и матерей. Это было что-то душещипательное. Говорил, что солдаты - это винтики, без них ничего работать не будет. Он считал, что наши солдаты - это основа», — рассказал о параде Курбангалеев.