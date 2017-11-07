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Украина
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Общество
Глава МВД России рассказал об экзаменах для профессиональных водителей
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    Глава МВД России рассказал об экзаменах для профессиональных водителей

    7:09  7 Ноября 2017
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    Глава МВД России рассказал об экзаменах для профессиональных водителей

    Москва, 7 ноября. Водителей, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, могут заставить подтверждать квалификацию вождения. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев. 

    По данным газеты «Известия», в скором времени ведомство совместно с министерством транспорта России намерено ввести ряд новых правил для водителей грузопассажирских перевозок, в том числе речь идет о необходимости постоянно подтверждать квалификацию.

    Как считает российский министр, такое нововведение позитивно скажется на уровне аварийности и безопасности движения на дорогах. 

    Глава МВД России рассказал об экзаменах для профессиональных водителей

    Ранее МВД выступило с инициативой ужесточить ответственность за езду в пьяном виде. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #мвд #водители #колокольцев #перевозки #езда
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