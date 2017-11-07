Глава МВД России рассказал об экзаменах для профессиональных водителей

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Москва, 7 ноября. Водителей, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, могут заставить подтверждать квалификацию вождения. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.

По данным газеты «Известия», в скором времени ведомство совместно с министерством транспорта России намерено ввести ряд новых правил для водителей грузопассажирских перевозок, в том числе речь идет о необходимости постоянно подтверждать квалификацию.

Как считает российский министр, такое нововведение позитивно скажется на уровне аварийности и безопасности движения на дорогах.

Ранее МВД выступило с инициативой ужесточить ответственность за езду в пьяном виде.