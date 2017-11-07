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Украина
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Россия
Доля нелегального крепкого алкоголя в 2017 году сократилась в России втрое
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    Доля нелегального крепкого алкоголя в 2017 году сократилась в России втрое

    7:01  7 Ноября 2017
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    Доля нелегального крепкого алкоголя в 2017 году сократилась в России втрое

    Москва, 7 ноября. За год доля нелегального крепкого алкоголя на российском рынке снизилась втрое.

    Как пишет газета «Известия», в 2017 году в России выявлено только 13% нелегальной водки по сравнению с 40% в прошлом году. Такие итоги дала проверка Росалкогольрегулирования с января по сентябрь текущего года.

    Отмечается, что эксперты проверяли производство и оборот алкоголя. Специалисты считают, что снижение уровня нелегального алкоголя произошла благодаря госучету производства и оборота алкоголя ЕГАИС.

    При этом они подчеркнули, что в будущем подобная работа продолжится. 

    Доля нелегального крепкого алкоголя в 2017 году сократилась в России втрое

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #алкоголь
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