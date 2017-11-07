Доля нелегального крепкого алкоголя в 2017 году сократилась в России втрое

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Москва, 7 ноября. За год доля нелегального крепкого алкоголя на российском рынке снизилась втрое.

Как пишет газета «Известия», в 2017 году в России выявлено только 13% нелегальной водки по сравнению с 40% в прошлом году. Такие итоги дала проверка Росалкогольрегулирования с января по сентябрь текущего года.

Отмечается, что эксперты проверяли производство и оборот алкоголя. Специалисты считают, что снижение уровня нелегального алкоголя произошла благодаря госучету производства и оборота алкоголя ЕГАИС.

При этом они подчеркнули, что в будущем подобная работа продолжится.