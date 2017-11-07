Пушков считает недопустимым участие сборной РФ в ОИ-2018 при условии запрета гимна

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Москва, 07 ноября. Сенатор Алексей Пушков считает недопустимым участие сборной России в Олимпийских играх 2018 года при условии запрета исполнения национального гимна.

Об этом руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике написал в своем аккаунте в Twitter, отметив, что «нельзя поддерживать торжество русофобии».

«Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо», — резюмировал парламентарий.

Как напоминает «Газета.ru», ранее свою точку зрению на публикацию в New York Times озвучил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, назвавший заметку в СМИ попыткой давления на Россию и Международный олимпийский комитет.

Так, по данным издания, сборную Россию могут допустить до Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане при условии, что во время Олимпиады не будет звучать российский гимн, и наша команда не будет участвовать в церемонии открытия главных стартов четырехлетия.