Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
«Миленькое днишко»: пользователи соцсетей посмеялись над копирующим Кадырова украинским губернатором
Общество
МВД РФ предложило ужесточить ответственность за езду в пьяном виде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МВД РФ предложило ужесточить ответственность за езду в пьяном виде

    7:12  7 Ноября 2017
    100

    МВД РФ предложило ужесточить ответственность за езду в пьяном виде

    Москва, 7 ноября. В ближайшее время российское министерство внутренних дел представит на рассмотрение законодателей законопроект, ужесточающий ответственность за вождение в пьяном виде. Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, законопроект в ведомстве считают актуальным на фоне трагедий с участием пьяных водителей за последнее время.

    Как отметил Колокольцев, введенная в 2015 году уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде — никого не пугает.

    «Суды крайне редко назначают этот срок. Гражданин, который не первый раз садится пьяным за руль, не получает максимального наказания, страх у него отсутствует», — считает министр.

    МВД РФ предложило ужесточить ответственность за езду в пьяном виде

    Как рассказал Колокольцев в беседе с газетой «Известия», законопроект МВД, который поддержали в Генпрокуратуре и СК, повышает ответственность за повторное вождение в пьяном виде до трех лет.

    «Таким образом, этот вид преступлений перейдет в разряд средней тяжести и у суда будет больше полномочий налагать такую меру наказания», — отметил глава МВД.

    Ранее Ura.ru сообщало о том, что главе ГИБДД в одном из районов Ханты-Мансийского автономного округа было предъявлено обвинение: он покрывал своего подчиненного, который в пьяном виде попал в ДТП с мотоциклистом-подростком, в результате которого тот погиб. 

    Автор: Валентин Меликов
    #колокольцев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1234
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        1709
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        329
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        407