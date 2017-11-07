МВД РФ предложило ужесточить ответственность за езду в пьяном виде

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Москва, 7 ноября. В ближайшее время российское министерство внутренних дел представит на рассмотрение законодателей законопроект, ужесточающий ответственность за вождение в пьяном виде. Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, законопроект в ведомстве считают актуальным на фоне трагедий с участием пьяных водителей за последнее время.

Как отметил Колокольцев, введенная в 2015 году уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде — никого не пугает.

«Суды крайне редко назначают этот срок. Гражданин, который не первый раз садится пьяным за руль, не получает максимального наказания, страх у него отсутствует», — считает министр.

Как рассказал Колокольцев в беседе с газетой «Известия», законопроект МВД, который поддержали в Генпрокуратуре и СК, повышает ответственность за повторное вождение в пьяном виде до трех лет.

«Таким образом, этот вид преступлений перейдет в разряд средней тяжести и у суда будет больше полномочий налагать такую меру наказания», — отметил глава МВД.

Ранее Ura.ru сообщало о том, что главе ГИБДД в одном из районов Ханты-Мансийского автономного округа было предъявлено обвинение: он покрывал своего подчиненного, который в пьяном виде попал в ДТП с мотоциклистом-подростком, в результате которого тот погиб.