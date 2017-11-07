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Украина
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Украина
Венгры Закарпатья поборются за русский язык на Украине
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    Венгры Закарпатья поборются за русский язык на Украине

    6:53  7 Ноября 2017
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    Венгры Закарпатья поборются за русский язык на Украине

    Будапешт, 7 ноября. Закарпатские венгры продолжат выступать против принятого украинской Верховной радой закона «Об образовании».

    Как пишет газета «Известия», они выступают против него  до тех пор, пока он не будет отменен либо переработан. Венгры собираются бороться за права своего языка, а также за права национальных меньшинств в стране.

    Напомним, закон «Об образовании», предполагает, что обучение будет вестись исключительно на украинском языке с пятого класса. Также с 1 сентября 2020 года обучаться только на украинском языке начнут и первоклассники.

    Как отметил зампредседателя Закарпатского областного совета Иосиф Борто, венгры Закарпатья требуют оставить право обучаться на венгерском. Они считают, что нормативно-правовые акты не должны дискриминировать в том числе и русский язык. Также нацменьшинства Украины надеются на жесткое решение Венецианской комиссии ПАСЕ по закону «Об образовании».

    Венгры Закарпатья поборются за русский язык на Украине

    Автор: Алия Садыкова
    #украина #язык
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