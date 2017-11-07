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Украина
«Миленькое днишко»: пользователи соцсетей посмеялись над копирующим Кадырова украинским губернатором
#Соцсети
Пользователи Facebook высмеяли патриотический порыв отдыхавшей в Египте украинки
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    Пользователи Facebook высмеяли патриотический порыв отдыхавшей в Египте украинки

    6:40  7 Ноября 2017
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    Пользователи Facebook высмеяли патриотический порыв отдыхавшей в Египте украинки

    Москва, 7 ноября. Пользователи соцсетей прокомментировали поведение украинки, отказавшейся отдать лишний стул россиянину.

    Историей о своей борьбе за «возвращение» Крыма в состав Украины в социальной сети Facebook поделилась жительница Украины Дана Яровая. В начале ноября Женщина с семей отдыхала в Египте. В одном из курортных кафе к их столику подошел россиянин. Молодой человек попросил лишний стул, но в ответ получил обескураживающий вопрос о принадлежности Крыма. Мужчина заявил о своей аполитичности, на что Яровая ответила отказом отдать ненужный ей стул.

    Пользователи соцсети осудили поведение украинки, указав на ее невоспитанность. Нашлись и те, кто воспринял ситуацию с юмором.

    «Сколько уже таких текстов за четыре года бывало, человек из самой нищей страны Европы стульями торгует», — ответил Яровой пользователь Евгений Самарский.

    Другие пользователи решили помочь украинке найти более достойное применение ее патриотичным чувствам.

    «У крымчан пусть спросит чей Крым», — отозвалась на рассказа Яровой пользователь Ирена Соборова.

    Автор: Алексей Громов
    #крым #египет #соцсети #россиянин #украинка
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