Пользователи Facebook высмеяли патриотический порыв отдыхавшей в Египте украинки

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Москва, 7 ноября. Пользователи соцсетей прокомментировали поведение украинки, отказавшейся отдать лишний стул россиянину.

Историей о своей борьбе за «возвращение» Крыма в состав Украины в социальной сети Facebook поделилась жительница Украины Дана Яровая. В начале ноября Женщина с семей отдыхала в Египте. В одном из курортных кафе к их столику подошел россиянин. Молодой человек попросил лишний стул, но в ответ получил обескураживающий вопрос о принадлежности Крыма. Мужчина заявил о своей аполитичности, на что Яровая ответила отказом отдать ненужный ей стул.

Пользователи соцсети осудили поведение украинки, указав на ее невоспитанность. Нашлись и те, кто воспринял ситуацию с юмором.

«Сколько уже таких текстов за четыре года бывало, человек из самой нищей страны Европы стульями торгует», — ответил Яровой пользователь Евгений Самарский.

Другие пользователи решили помочь украинке найти более достойное применение ее патриотичным чувствам.