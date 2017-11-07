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Украина
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Стали известны подробности крушения Ан-2 в Амурской области
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    Стали известны подробности крушения Ан-2 в Амурской области

    6:37  7 Ноября 2017
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    Стали известны подробности крушения Ан-2 в Амурской области

    Экимчан (Амурская область), 07 ноября. Неисправность у потерпевшего крушение в Приамурье самолета Ан-2 была выявлена сразу после взлета.

    В связи с этим пилот принял решение посадить воздушное судно, но не дотянул до ВПП немногим более полукилометра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. 

    Ранее агентство, ссылаясь на данные, полученные единой дежурно-диспетчерской службе Селемджинского района Амурской области, сообщало, что причиной крушения могла стать неисправность в двигателе.

    Как напоминает «Газета.ru», самолет Ан-2 разбился в окрестностях поселка Экимчан. Во время авиакатастрофы один из пилотов погиб, второго удалось вытащить живым из горящих обломков.

    Автор: Константин Терехов
    #авиакатастрофа #амурская область #ан-2
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