Минэкономразвития предложило ежегодно выделять 455 млрд рублей на автопром РФ

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Москва, 7 ноября. Минэкономразвития России предложило выделять на автопром 65 миллиардов рублей ежегодно до 2025 года.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в министерстве, ведомство настаивает на финансировании стимулирования спроса на автомобили, а также разработку национальных технологий в области автопилотов, гибридов и электромобилей.

Эксперты полагают, что в России оптимальнее развивать газомоторный транспорт, так как страна является самым большим источником газа. Автопилоты, по их мнению, должны появиться только после создания соответствующей инфраструктуры.

Как пишет Газета.ru, предложение Минэкономразвития включено в «Стратегию развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года».