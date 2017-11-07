Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Новые санкции Японии включают находящиеся в РФ предприятия КНДР
Экономика
Минэкономразвития предложило ежегодно выделять 455 млрд рублей на автопром РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минэкономразвития предложило ежегодно выделять 455 млрд рублей на автопром РФ

    6:37  7 Ноября 2017
    33

    Минэкономразвития предложило ежегодно выделять 455 млрд рублей на автопром РФ

    Москва, 7 ноября. Минэкономразвития России предложило выделять на автопром 65 миллиардов рублей ежегодно до 2025 года.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в министерстве, ведомство настаивает на финансировании стимулирования спроса на автомобили, а также разработку национальных технологий в области автопилотов, гибридов и электромобилей.

    Эксперты полагают, что в России оптимальнее развивать газомоторный транспорт, так как страна является самым большим источником газа. Автопилоты, по их мнению, должны появиться только после создания соответствующей инфраструктуры.

    Как пишет Газета.ru, предложение Минэкономразвития включено в «Стратегию развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года».

    Минэкономразвития предложило ежегодно выделять 455 млрд рублей на автопром РФ

    Автор: Алия Садыкова
    #минэкономразвития #автопром #финансирование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1240
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        1715
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        330
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        407