Стало известно, сколько сотрудников СБУ вернулось в Киев после воссоединения Крыма с РФ

В Избранное

Киев, 07 ноября. После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией на Украину вернулся лишь каждый восьмой сотрудник СБУ.

Об этом пишет в Facebook депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук, по подсчетам которого из 1673 сотрудников Службы безопасности Украины, работавших на полуострове, на территорию незалежной после референдума в Крыму вернулись только 271 человек.

При этом парламентарий не стесняясь в выражениях, назвал тех, кто решил не уезжать из Крыма «предателями и коллаборантами», отметив, что кроме СБУ, такая же ситуация наблюдалась в Вооруженных силах Украины и во внутренних войсках министерства внутренних дел.

«На 1 марта 2014 года — 13468 в/с (4637 офицеров, 8831 солдат и сержантов), на материк вышли 3991 в/с (1 649 офицеров, 2 342 солдат и сержантов). Общий показатель предателей — 70,4%», — цитирует слова нардепа про ВСУ, ссылаясь на запрос руководителям силового ведомства, телеканал «Звезда».

Как напоминает «Газета.ru», Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации после референдума, в ходе которого подавляющее большинство высказались за воссоединение с Россией.