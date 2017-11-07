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Показавшая средний палец Трампу велосипедистка лишилась работы
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    Показавшая средний палец Трампу велосипедистка лишилась работы

    6:10  7 Ноября 2017
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    Показавшая средний палец Трампу велосипедистка лишилась работы

    Вашингтон, 7 ноября. Показавшая неприличный жест кортежу президента США 50-летняя американка Джули Бриксмэн лишилась работы из-за растиражированной СМИ фотографии. Об этом сообщает Haffington Post.

    По данным издания, руководство компании Akima LLC объяснило увольнение Бриксмэн с должности маркетолога тем, что женщина разместила знаменитое фото в своих профилях в соцсетях Facebook и Twitter. Этим она якобы нарушила политику предприятия в отношении социальных сетей.

    Издание отмечает, что компания выполняла государственные заказы, поэтому неприличный жест сотрудницы мог навредить бизнесу.

    Напомним, получивший скандальную известность снимок сделала корреспондент Haffington Post Эшли Файнберг. На снимке женщина показывает средний палец проезжающему мимо кортежу президента США Дональда Трампа.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #трамп #кортеж #жест
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