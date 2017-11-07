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Украина
Стало известно, сколько сотрудников СБУ вернулось в Киев после воссоединения Крыма с РФ
Украина
Профессор МГИМО рассказал, почему на Западе не признают переворот в Киеве
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    Профессор МГИМО рассказал, почему на Западе не признают переворот в Киеве

    5:58  7 Ноября 2017
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    Профессор МГИМО рассказал, почему на Западе не признают переворот в Киеве

    Ливадия, 07 ноября. Профессор МГИМО Анатолий Власов на «Форуме друзей Крыма» рассказал, почему на Западе не признают переворот в Киеве.

    По словам эксперта, различного рода общественные организации, поддерживаемые властями западных государств, ставя в вину России отъезд с Крымского полуострова части лояльного Украине населения, не берут во внимание факт того, что за последние четыре года с территории незалежной уехали миллионы русскоязычных граждан.

    «А сколько же русского населения Украины покинуло страну вследствие грубейшего нарушения их прав? Это все свидетельство того, что авторы докладов не желают замечать, что в Киеве произошел вооруженный государственный переворот», — цитирует  Анатолия Власова «Политнавигатор».

    Как считает эксперт, западные «миссии» закрывают глаза на это, предпочитая не замечать неудобные для них вещи. «Россия в ответ на претензии Запада должна апеллировать конкретными фактами», — заявил профессор.

    Кроме того, Власов отверг претензии по поводу того, что в российском Крыму, якобы, ущемляются права крымских татар, заявив, что после воссоединения с РФ на полуострове права человеке соблюдаются так, как никогда не соблюдались на Украине.

    Автор: Константин Терехов
    #украина #крым #запад
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