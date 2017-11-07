Колокольцев рассказал, откуда поступают звонки о минировании зданий в России

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Москва, 7 ноября. Сообщающие о минировании зданий в России телефонные террористы звонят из-за рубежа, пользуясь телефонией и специальными компьютерными программами. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ - спам-ботов», — сообщил Колокольцев.

Министр уточнил, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, но отказался раскрывать детали из-за специфики ситуации. Тем не менее, Колокольцев пообещал, что о результатах расследования и конкретных заказчиках будет сообщено позже.

Министр подчеркнул, что принципиально изменились цели подобных звонков. Раньше их делали из хулиганских побуждений. Теперь телефонные террористы стремятся «дезорганизовать работу учреждений» и «посеять в обществе страх и чувство незащищенности».