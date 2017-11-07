Экипаж из шести человек будущей лунной экспедиции изолируют на 17 суток

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Москва, 07 ноября. Экипаж будущей лунной экспедиции, в состав которого войдут трое мужчин и три женщины, изолируют на 17 суток.

В первом эксперименте из серии SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) примут участие Анна Кикина, Елена Лучицкая и Наталия Лысова, а также Илья Рукавишников, Марк Серов и Виктор Феттер.

Как сообщает газета «Известия», ученые будут наблюдать, как будет вести себя экипаж в условиях практически полного отсутствия контакте с Землей. Планируется изучить и такие вещи, как распределение ролей, динамику лидерства и межгендерное взаимодействие.

«Для компенсации феномена «отрыва от Земли» будут опробованы новые, перспективные системы психологической поддержки (в частности, с использованием оранжерей и виртуальных систем)», — уточнили в Институте медико-биологических проблем.

Добавим, что за 17-суточным экспериментом последует еще ряд научных работ в этом направлении. Так в будущем году планируется два «заточения» протяженностью три недели и четыре месяца, в 2019-м году участникам эксперимента предстоит пробыть в замкнутом пространстве восемь месяцев, в 2020–21 годах – годовое «заточение».