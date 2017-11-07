Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Стало известно, сколько сотрудников СБУ вернулось в Киев после воссоединения Крыма с РФ
Происшествия
Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

    5:12  7 Ноября 2017
    1104

    Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

    Благовещенск, 7 ноября. В аэропорту поселка Экичман в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-2. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает ТАСС.

    «Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, при посадке загорелся», — цитирует начальника пресс-службы регионального ГУ МЧС Дениса Долинина агентство.

    По данным издания, самолет упал между взлетно-посадочной полосой и жилым домом. После падения машина полностью сгорела, к месту аварии выехали расчеты местной пожарной части.

    В момент крушения на борту самолета находились два пилота. Одни из них погиб, второй получил резаные раны, но выжил. Мужчина отказался от госпитализации.  

    Автор: Виталий Малясев
    #самолет #крушение #амурская область #погибший
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1111
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        1604
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        311
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        399