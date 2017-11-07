Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

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Благовещенск, 7 ноября. В аэропорту поселка Экичман в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-2. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает ТАСС.

«Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, при посадке загорелся», — цитирует начальника пресс-службы регионального ГУ МЧС Дениса Долинина агентство.

По данным издания, самолет упал между взлетно-посадочной полосой и жилым домом. После падения машина полностью сгорела, к месту аварии выехали расчеты местной пожарной части.

В момент крушения на борту самолета находились два пилота. Одни из них погиб, второй получил резаные раны, но выжил. Мужчина отказался от госпитализации.