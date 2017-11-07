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Трамп попросил Конгресс увеличить оборонный бюджет США
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    Трамп попросил Конгресс увеличить оборонный бюджет США

    4:38  7 Ноября 2017
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    Трамп попросил Конгресс увеличить оборонный бюджет США

    Вашингтон, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс письмо с просьбой увеличить на 5 млрд долларов оборонный бюджет страны на 2018 год. Послание опубликовала пресс-служба Белого дома.

    Просьбу глава США объяснил угрозой со стоны КНДР и ситуацией в Афганистане.

    «Запрос включает дополнительные 4 миллиарда долларов США для поддержки неотложных мер в области противоракетной обороны в целях противодействия угрозе со стороны Северной Кореи», — говорится в послании Трампа.

    Еще 1,2 млрд долларов глава Белого дома попросил «для поддержки стратегии» в Южной Азии. Дополнительные средства должны быть направлены на увеличение на 3,5 тысяч человек контингента вооруженных сил США в Афганистане.

    Также Дональд Трамп попросил у Конгресса 700 млн долларов на ремонт кораблей ВМС США «Джон Маккейн» и «Фитцжеральд», сообщает Газета.ru. В 2017 году эти суда столкнулись с гражданскими кораблями.

    Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о договоренности с США оказывать максимальное давление на КНДР.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #трамп #бюджет #конгресс сша
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