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Хорошо, но мало: пользователи соцсетей отреагировали на уничтожение двух батарей ВСУ под Донецком
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    Хорошо, но мало: пользователи соцсетей отреагировали на уничтожение двух батарей ВСУ под Донецком

    4:33  7 Ноября 2017
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    Пользователи соцсетей отреагировали на уничтожение двух батарей ВСУ под Донецком

    Москва, 7 ноября. Пользователи соцсетей прокомментировали заявление главы Донецкой народной республики Александра Захарченко об уничтожении двух батарей ВСУ. 

    Ранее Захарченко сообщил об артобстреле Донецка со стороны ВСУ, отметив, что ответным огнем были уничтожены две батареи и три блиндажа украинских силовиков.

    Многие из них с возмущением отнеслись к сообщению об обстреле Донецка крупнокалиберной артиллерией и сошлись во мнении, что ополчение должно реагировать на них ответным огнем.

    Другие похвалили донецких артиллеристов за меткость, но усомнились, что уничтожения двух батарей будет достаточно.

    «Молодцы! Хорошо, но видимо этого будет мало!», — цитирует сообщение одного из комментаторов издание.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #захарченко #соцсети
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