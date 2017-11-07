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Глава МВД рассказал о предотвращении теракта с использованием «КамАЗа» в Москве
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    Глава МВД рассказал о предотвращении теракта с использованием «КамАЗа» в Москве

    3:59  7 Ноября 2017
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    Глава МВД рассказал о предотвращении теракта с использованием «КамАЗа» в Москве

    Москва, 7 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали готовившего теракт с использованием грузовика в Москве вербовщика ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ). Об этом со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева сообщают «Известия».

    Планировавший теракт исламист был задержан весной в подмосковных Химках. Им оказался уроженец Киргизии.

    «Весной этого года в Химках наши­ми сотрудниками был задержан уро­женец Киргизии, который занимался вербовкой в ИГ1 и параллельно планировал совершение террористического акта с исполь­зованием автомобиля «КамАЗ» возле одной из станций метрополитена на севере Москвы», — цитирует слова министра издание.

    Глава ведомства подчеркнул, что правоохранительные органы извлекают уроки из произошедших в Израиле, США и Европе террористических атак и прилагают все усилия для предотвращения нового вида терактов, при которых используются холодное оружие и автомобили.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    #террористы #москва #мвд #камаз #колокольцев
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