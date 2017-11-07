Глава МВД рассказал о предотвращении теракта с использованием «КамАЗа» в Москве
Москва, 7 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали готовившего теракт с использованием грузовика в Москве вербовщика ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ). Об этом со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева сообщают «Известия».
Планировавший теракт исламист был задержан весной в подмосковных Химках. Им оказался уроженец Киргизии.
«Весной этого года в Химках нашими сотрудниками был задержан уроженец Киргизии, который занимался вербовкой в ИГ1 и параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля «КамАЗ» возле одной из станций метрополитена на севере Москвы», — цитирует слова министра издание.
Глава ведомства подчеркнул, что правоохранительные органы извлекают уроки из произошедших в Израиле, США и Европе террористических атак и прилагают все усилия для предотвращения нового вида терактов, при которых используются холодное оружие и автомобили.
1 Организация запрещена на территории РФ.