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Трамп продлил наложенные на Иран санкции США
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    Трамп продлил наложенные на Иран санкции США

    3:42  7 Ноября 2017
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    Трамп продлил наложенные на Иран санкции США

    Вашингтон, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп решил продлить введенный в 1979 году режим односторонних санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    В администрации президента США отмечают, что отношения между странами до сих пор не нормализовались, поэтому Дональд Трамп решил продлить режим санкций.

    «Наши отношения с Ираном пока не нормализовались, а процесс выполнения соглашений с Ираном от 19 января 1981 года все еще продолжается», — говорится в распространенном Белым домом комментарии.

    Режим санкций продлен на один год, сообщает Газета.ru.

    Напомним, санкции были введены после того, как 4 ноября 1979 года группа радикально настроенных иранских студентов прорвалась в здание посольства США в Тегеране и захватила сотрудников дипмиссии в заложники.

    Автор: Виталий Малясев
    #санкции #сша #трамп #иран
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