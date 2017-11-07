Трамп продлил наложенные на Иран санкции США

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Вашингтон, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп решил продлить введенный в 1979 году режим односторонних санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В администрации президента США отмечают, что отношения между странами до сих пор не нормализовались, поэтому Дональд Трамп решил продлить режим санкций.

«Наши отношения с Ираном пока не нормализовались, а процесс выполнения соглашений с Ираном от 19 января 1981 года все еще продолжается», — говорится в распространенном Белым домом комментарии.

Режим санкций продлен на один год, сообщает Газета.ru.

Напомним, санкции были введены после того, как 4 ноября 1979 года группа радикально настроенных иранских студентов прорвалась в здание посольства США в Тегеране и захватила сотрудников дипмиссии в заложники.