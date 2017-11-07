Украинскому чиновнику запретят въезд в Польшу из-за антипольских взглядов

В Избранное

Варшава, 7 ноября. В отношении одного из украинских чиновников запущена процедура по запрету въезда на территорию Польши из-за его «антипольских взглядов». Об этом в эфире польского радио заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский.

Ващиковский отказался назвать фамилию чиновника, но отметил, что как только процедура завершится, его имя будет обнародовано.

Также министр назвал Польшу «одним из немногих адвокатов, выступающих за территориальную целостность Украины» и подчеркнул, что его удивляет позиция Киева по некоторым вопросам. Министр отметил, что ранее Варшава закрывала глаза на разногласия с Украиной, ради сохранения независимости последней. Но теперь в Польше пришли к выводу, что Киев их использует.

Напомним, ранее Витольд Ващиковский заявил, что придерживающимся радикальных антипольских взглядов гражданам Украины запретят въезд на территорию Польши.