Названы самые популярные в мире автомобили

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Лондон, 7 ноября. Британская компания Park Indigo опубликовала рейтинг наиболее популярных в мире автомобилей.

Первую строчку списка занял Toyota Hilux. Японский пикап оказался самым популярным автомобилем в 25 странах мира. Любимый европейцами Volkswagen Golf занял вторую позицию рейтинга. Замкнул тройку лидеров популярный в Африке и на Ближнем востоке японский внедорожник Toyota Land Сruiser.

В Северной Америке наиболее популярной машиной назван пикап Ford F-150. Российским автолюбителям больше всего полюбился корейский Hyundai Solaris. А вот отечественная LADA 4x4 оказалась наиболее продаваемым автомобилем в Азербайджане.