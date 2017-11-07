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Весь мир
Названы самые популярные в мире автомобили
Весь мир
Названы самые популярные в мире автомобили
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    Названы самые популярные в мире автомобили

    3:06  7 Ноября 2017
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    Названы самые популярные в мире автомобили

    Лондон, 7 ноября. Британская компания Park Indigo опубликовала рейтинг наиболее популярных в мире автомобилей.

    Первую строчку списка занял Toyota Hilux. Японский пикап оказался самым популярным автомобилем в 25 странах мира. Любимый европейцами Volkswagen Golf занял вторую позицию рейтинга. Замкнул тройку лидеров популярный в Африке и на Ближнем востоке японский внедорожник Toyota Land Сruiser.

    В Северной Америке наиболее популярной машиной назван пикап Ford F-150. Российским автолюбителям больше всего полюбился корейский Hyundai Solaris. А вот отечественная LADA 4x4 оказалась наиболее продаваемым автомобилем в Азербайджане.

    Автор: Виталий Малясев
    #автомобили #рейтинг автомобилей
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