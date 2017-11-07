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Новости Сирии
Захарова пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в Сирии военным и журналистам
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    Захарова пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в Сирии военным и журналистам

    2:52  7 Ноября 2017  /обновлено: 2:58  07 Ноября 2017
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    Захарова пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в Сирии военным и журналистам

    Москва, 7 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления журналистам и военным, пострадавшим в Сирии при подрыве управляемого фугаса. Свои пожелания она выразила в своем Facebook.

    В одном из жилых районов Дейр-эз-Зора был взорван управляемый фугас. В результате взрыва получили ранения четверо журналистов телеканалов «Звезда» и НТВ, а также пятеро военнослужащих РФ.

    «Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ – Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала «Звезда» – Константину Худолееву и Дмитрию Стародобскому!», – приводит слова Захаровой газета «Известия».

    Все пострадавшие были оперативно доставлены на авиабазу «Хмеймим». Их жизни вне опасности.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #захарова #журналисты #нтв #звезда #фугас
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