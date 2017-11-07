Захарова пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в Сирии военным и журналистам

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Москва, 7 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления журналистам и военным, пострадавшим в Сирии при подрыве управляемого фугаса. Свои пожелания она выразила в своем Facebook.

В одном из жилых районов Дейр-эз-Зора был взорван управляемый фугас. В результате взрыва получили ранения четверо журналистов телеканалов «Звезда» и НТВ, а также пятеро военнослужащих РФ.

«Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ – Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала «Звезда» – Константину Худолееву и Дмитрию Стародобскому!», – приводит слова Захаровой газета «Известия».

Все пострадавшие были оперативно доставлены на авиабазу «Хмеймим». Их жизни вне опасности.