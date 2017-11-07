Зюганов отказался извиниться перед Кадыровым за слова о захоронении Ленина

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Москва, 7 ноября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался извиниться перед Рамзаном Кадыровым за слова о Ленине, и призвал главу Чечни уважать волю предков, решивших захоронить тело основателя СССР на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России. Надо это уважать», — цитирует слова Зюганова издание.

Ранее лидер КПРФ назвал разговоры о захоронении Ленина «пустой болтовней». По мнению Зюганова, подобные разговоры ведутся с целью столкнуть разные поколения россиян на Красной площади и «организовать массовые беспорядки», сообщает телеканал «360».

В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зюганов не слышит мнение молодого поколения и заподозрил его в «старческом слабоумии». Кроме того, Кадыров призвал лидера коммунистов извиниться перед теми людьми, чье мнение тот назвал «болтовней».