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Украина
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Общество
Зюганов отказался извиниться перед Кадыровым за слова о захоронении Ленина
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    Зюганов отказался извиниться перед Кадыровым за слова о захоронении Ленина

    2:49  7 Ноября 2017
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    Зюганов отказался извиниться перед Кадыровым за слова о захоронении Ленина

    Москва, 7 ноября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался извиниться перед Рамзаном Кадыровым за слова о Ленине, и призвал  главу Чечни уважать волю предков, решивших захоронить тело основателя СССР на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России. Надо это уважать», — цитирует слова Зюганова издание.

    Ранее лидер КПРФ назвал разговоры о захоронении Ленина «пустой болтовней». По мнению Зюганова, подобные разговоры ведутся с целью столкнуть разные поколения россиян на Красной площади и «организовать массовые беспорядки», сообщает телеканал «360».

    В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зюганов не слышит мнение молодого поколения и заподозрил его в «старческом слабоумии». Кроме того, Кадыров призвал лидера коммунистов извиниться перед теми людьми, чье мнение тот назвал «болтовней».

    Автор: Виталий Малясев
    #кадыров #зюганов #ленин #захоронение
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