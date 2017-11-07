Дегтярев прокомментировал провокацию NYT о запрете гимна РФ на Олимпиаде-2018

В Избранное

Москва, 7 ноября. Издание New York Times, опубликовавшее сообщение о возможном запрете на исполнение гимна России на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, пытается деморализовать российскую сборную и спортивных функционеров РФ, заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

По его словам, данная провокация американского СМИ является очередной попыткой оказать давление на Россию.

«Провокация газеты New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный Олимпийский комитет», – приводит слова Дегтярева газета «Известия».

Он указал, что торг в данном случае не уместен, так как подобные условия унижают Россию.

Напомним, что ранее издание New York Times опубликовало сообщение, в котором, со ссылкой на собственные источники, сообщило, что Международный олимпийский комитет может допустить российскую сборную на игру лишь при условии, что она не примет участие в церемонии открытия, а на играх не будет исполняться российский гимн.