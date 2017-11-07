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США усиленно работают над созданием гиперзвукового оружия
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    США усиленно работают над созданием гиперзвукового оружия

    2:24  7 Ноября 2017
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    США усиленно работают над созданием гиперзвукового оружия

    Вашингтон, 7 ноября. США собираются принять на вооружение гиперзвуковое оружие уже в 2020-х годах. Об этом со ссылкой на ответственного за научные разработки в ВВС США Джеффри Захариаса сообщает портал Scout Warrior.

    По данным издания, руководство США обеспокоил доклад ведомства о том, что в России и Китае уже проводятся испытания гиперзвукового оружия. По словам Захариаса, собственное гиперзвуковое оружие Соединенные Штаты планируют принять на вооружение уже в 2020-х годах.

    В будущем в стране собираются создать гиперзвуковые платформы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).  Захарис отметил, что американские беспилотники будут летать на большой высоте со скоростью, которая будет в пять раз превышать скорость звука. Первое испытание гиперзвукового разведывательного аппарата должно состояться в 2030-х годах, а 2040-х планируется запустить гиперзвуковой БПЛА многоразового использования.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #оружие #разработка
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