Стало известно, что обсудят Путин и Эрдоган на следующей неделе в Москве

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Москва, 7 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву с официальным визитом 13 ноября, в ходе которого он примет участие в переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщается, Эрдоган и Путин обсудят приглашение на конгресс национального диалога в Сирии, который проведут в Сочи представители курдской партии «Демократический союз» (PYD). Ранее власти Турции раскритиковали данный шаг, охарактеризовав PYD как террористическую организацию, которой не место на переговорной платформе.

После посещения Москвы Эрдоган посетит с визитом Кувейт.

Напомним, что Конгресс национального диалога Сирии, инициативу проведения которого поддержал ранее президент РФ, пройдет в Сочи 18 ноября.