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Украина
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Политика
Стало известно, что обсудят Путин и Эрдоган на следующей неделе в Москве
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    Стало известно, что обсудят Путин и Эрдоган на следующей неделе в Москве

    2:03  7 Ноября 2017
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    Стало известно, что обсудят Путин и Эрдоган на следующей неделе в Москве

    Москва, 7 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву с официальным визитом 13 ноября, в ходе которого он примет участие в переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    Как сообщается, Эрдоган и Путин обсудят приглашение на конгресс национального диалога в Сирии, который проведут в Сочи представители курдской партии «Демократический союз» (PYD). Ранее власти Турции раскритиковали данный шаг, охарактеризовав PYD как террористическую организацию, которой не место на переговорной платформе.

    После посещения Москвы Эрдоган посетит с визитом Кувейт.

    Напомним, что Конгресс национального диалога Сирии, инициативу проведения которого поддержал ранее президент РФ, пройдет в Сочи 18 ноября.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #москва #эрдоган #сочи
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