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Новости Сирии
Телеканал НТВ следит за судьбой своих сотрудников, пострадавших в Сирии
Новости Сирии
Телеканал НТВ следит за судьбой своих сотрудников, пострадавших в Сирии
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    Телеканал НТВ следит за судьбой своих сотрудников, пострадавших в Сирии

    1:45  7 Ноября 2017
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    Телеканал НТВ следит за судьбой своих сотрудников, пострадавших в Сирии

    Москва, 7 ноября. На телеканале НТВ следят за судьбой своих сотрудников, которые пострадали в Сирии при взрыве фугаса. Как отметили в пресс-службе канала, сейчас самое главное – чтобы они вернулись домой.

    «Мы внимательно следим за судьбой наших коллег — корреспондента НТВ Ильи Ушенина и оператора Тимура Воронова. Наши ребята живы, и это главное. Сейчас для нас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой», — приводит слова пресс-службы НТВ РИА Новости.

    Напомним, что четверо журналистом телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро военнослужащих ВС России получили ранения в Сирии при взрыве управляемого фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор. Все они были оперативно эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим». Их жизням сейчас ничто не угрожает.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #хмеймим #дейр-эз-зор #журналисты #нтв #звезда #фугас
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