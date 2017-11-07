Телеканал НТВ следит за судьбой своих сотрудников, пострадавших в Сирии

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Москва, 7 ноября. На телеканале НТВ следят за судьбой своих сотрудников, которые пострадали в Сирии при взрыве фугаса. Как отметили в пресс-службе канала, сейчас самое главное – чтобы они вернулись домой.

«Мы внимательно следим за судьбой наших коллег — корреспондента НТВ Ильи Ушенина и оператора Тимура Воронова. Наши ребята живы, и это главное. Сейчас для нас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой», — приводит слова пресс-службы НТВ РИА Новости.

Напомним, что четверо журналистом телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро военнослужащих ВС России получили ранения в Сирии при взрыве управляемого фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор. Все они были оперативно эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим». Их жизням сейчас ничто не угрожает.