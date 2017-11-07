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Samsung высмеял недостатки iPhone в новой рекламе
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    Samsung высмеял недостатки iPhone в новой рекламе

    1:27  7 Ноября 2017
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    Samsung высмеял недостатки iPhone в новой рекламе

    Санкт-Петербург, 7 ноября. Компания Samsung выпустила новый рекламный ролик, в котором иронично сравнивает свои смартфоны с продукцией Apple.

    По сюжету ролика молодой человек покупает своей первый iPhone, который через три года приходит в негодность. Затем он приобретает iPhone 5s, а потом— iPhone 7. Девушка, с которой он встречается, пользуется телефонами от Samsung и герой ролика постепенно приходит к выводу, что продукция корейского концерна лучше. В конце концов, он тоже покупает телефон от Samsung. В финале ролика он проходит мимо поредевшей толпы, которая стоит у магазина Apple и ждет выхода нового iPhone X.

    Создатели ролика высмеивают самые известные недостатки iPhone –малый объем памяти, отсутствие пыле- и влагозащищенности, а также отказ от всех разъемов в пользу коннекторов lightning.

    Автор: Антон Зарубин
    #samsung #apple #iphone #видео #реклама
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