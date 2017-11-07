Россияне активно обсуждают в соцсетях нападение на рэпера Гнойного
Санкт-Петербург, 7 ноября. Пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее недавно избиение рэпера Гнойного в Сакнт-Петербурге.
Рэпер Вячеслав Машнов, известный больше как Гнойный и Слава КПСС, стал жертвой нападения семи неизвестных. Нападавшие кричали, что он должен извиниться за свое творчество и произнесенные им рэп-баттлах панчи.
Многие пользователи выступили в поддержку побитого рэпера.
Нападение на Славу КПСС накануне 100 летия революции гнустная провокация! Негодяев, конечно надо найти и наказать.Гнойный крутой. Антихайп!— Галицын Артемий (@A_Galitsyn) November 6, 2017
Другие пошутили насчет множества псевдонимов, которые использует Машнов.
теперь понятно почему всемером били Гнойного ?— игорь гудвин (@pangoodwin228) November 6, 2017
Машнов
Гнойный
Мармеладова
Слава Кпсс
Бутер Бродский
Валентин Дядька
Слава Карелин
«Избит только Гнойный, а со Славой КПСС все нормально, он даёт концерт», - цитирует слова Сони Мармеладовой телеканал CNN.— Хлоя Грейс Ельцин (@chloeboris) November 6, 2017
Депутат Виталий Милонов осудил нападение на рэпера, добавив, что он к нему отношения не имеет.
Так, гнойный не наша работа. В СПб музыкантов нельзя бить, даже рэперов.— Виталий Милонов (@milonovinfo) November 6, 2017
Некоторые пользователи указали, что Гнойному повезло, потому что в противном случае его могла постигнуть судьба американского рэпера Тупака Шакура, застреленного в 1996 году.
Гнойный сегодня чуть не стал Ту Паком..А о чем еще большем нужно мечтать хорошему реперу?— деревня Счастливое (@willi_rusland) November 6, 2017