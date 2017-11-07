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Общество
Россияне активно обсуждают в соцсетях нападение на рэпера Гнойного
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    Россияне активно обсуждают в соцсетях нападение на рэпера Гнойного

    1:06  7 Ноября 2017
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    Россияне активно обсуждают в соцсетях нападение на рэпера Гнойного

    Санкт-Петербург, 7 ноября. Пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее недавно избиение рэпера Гнойного в Сакнт-Петербурге.

    Рэпер Вячеслав Машнов, известный больше  как Гнойный и Слава КПСС, стал жертвой нападения семи неизвестных. Нападавшие кричали, что он должен извиниться за свое творчество и произнесенные им рэп-баттлах панчи.  

    Многие пользователи выступили в поддержку побитого рэпера.

    Другие пошутили насчет множества псевдонимов, которые использует Машнов.

     

    Депутат Виталий Милонов осудил нападение на рэпера, добавив, что он к нему отношения не имеет.

    Некоторые пользователи указали, что Гнойному повезло, потому что в противном случае его могла постигнуть судьба американского рэпера Тупака Шакура, застреленного в 1996 году.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #нападение #петербург #соцсети #рэпер #гнойный
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