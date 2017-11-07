Россияне активно обсуждают в соцсетях нападение на рэпера Гнойного

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее недавно избиение рэпера Гнойного в Сакнт-Петербурге.

Рэпер Вячеслав Машнов, известный больше как Гнойный и Слава КПСС, стал жертвой нападения семи неизвестных. Нападавшие кричали, что он должен извиниться за свое творчество и произнесенные им рэп-баттлах панчи.

Многие пользователи выступили в поддержку побитого рэпера.

Нападение на Славу КПСС накануне 100 летия революции гнустная провокация! Негодяев, конечно надо найти и наказать.Гнойный крутой. Антихайп! — Галицын Артемий (@A_Galitsyn) November 6, 2017

Другие пошутили насчет множества псевдонимов, которые использует Машнов.

теперь понятно почему всемером били Гнойного ?

Машнов

Гнойный

Мармеладова

Слава Кпсс

Бутер Бродский

Валентин Дядька

Слава Карелин — игорь гудвин (@pangoodwin228) November 6, 2017

«Избит только Гнойный, а со Славой КПСС все нормально, он даёт концерт», - цитирует слова Сони Мармеладовой телеканал CNN. — Хлоя Грейс Ельцин (@chloeboris) November 6, 2017

Депутат Виталий Милонов осудил нападение на рэпера, добавив, что он к нему отношения не имеет.

Так, гнойный не наша работа. В СПб музыкантов нельзя бить, даже рэперов. — Виталий Милонов (@milonovinfo) November 6, 2017

Некоторые пользователи указали, что Гнойному повезло, потому что в противном случае его могла постигнуть судьба американского рэпера Тупака Шакура, застреленного в 1996 году.