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Американские журналисты рассказали, как поездка в Россию поменяла их мировоззрение
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    Американские журналисты рассказали, как поездка в Россию поменяла их мировоззрение

    0:46  7 Ноября 2017  /обновлено: 0:47  07 Ноября 2017
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    Американские журналисты рассказали, как поездка в Россию поменяла их мировоззрение

    Нью-Йорк, 7 ноября. Сотрудники американских СМИ были поражены тем, насколько искажены представления Запада о России и ее народе. Об этом рассказали сами журналисты по итогам поездки в Россиию.

    Представители издания The Christian Science Monitor Сара Миллер Йан и Артур Брайт заявили, что Россия является «удивительно свободной страной», признав, что россияне имеют все основания, чтобы поддерживать президента Владимира Путина.

    По их словам, поездка в Россию стала для обоих журналистов «настоящим откровением» и поменяла их мировоззрение. До того, как приехать в Россию, журналисты были убеждены, что россияне не имеют возможности свободно обсуждать политику и критиковать власть.

    Журналисты издания подчеркнули, что не считают Путина «демоном во плоти» – как его обычно представляет западная пресса – и согласны с тем, что у граждан страны есть все основания его поддерживать. По их словам, аналогичный опыт они уже пережили в Венесуэле, когда готовили материал про бывшего президента страны Уго Чавеса.

    «Ту Россию, которую так часто представляют на Западе, просто не увидели», – подчеркнули Йан и Брайт.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сша #миллер #журналисты #сми #йан #брайт
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