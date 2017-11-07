Американские журналисты рассказали, как поездка в Россию поменяла их мировоззрение

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Нью-Йорк, 7 ноября. Сотрудники американских СМИ были поражены тем, насколько искажены представления Запада о России и ее народе. Об этом рассказали сами журналисты по итогам поездки в Россиию.

Представители издания The Christian Science Monitor Сара Миллер Йан и Артур Брайт заявили, что Россия является «удивительно свободной страной», признав, что россияне имеют все основания, чтобы поддерживать президента Владимира Путина.

По их словам, поездка в Россию стала для обоих журналистов «настоящим откровением» и поменяла их мировоззрение. До того, как приехать в Россию, журналисты были убеждены, что россияне не имеют возможности свободно обсуждать политику и критиковать власть.

Журналисты издания подчеркнули, что не считают Путина «демоном во плоти» – как его обычно представляет западная пресса – и согласны с тем, что у граждан страны есть все основания его поддерживать. По их словам, аналогичный опыт они уже пережили в Венесуэле, когда готовили материал про бывшего президента страны Уго Чавеса.