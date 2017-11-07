Toyota сделала длиннее новую версию кроссовера RAV4

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Москва, 7 ноября. Обновленная внедорожная версия Toyota RAV4 оказалась длиннее по сравнению с предыдущими моделями той же серии. Об этом сообщает автопроизводитель.

Машина появится на китайском рынке в 2018 году. Производитель увеличил ее длину, которая теперь составляет 4 метра 675 миллиметров. Другие размеры внедорожника не изменились.

Стоимость нового кроссовера составит от 1,8 миллионов рублей. Отмечается, что новый автомобиль будет оснащен опцией автопредотвращения столкновений, а также адаптивным круих-контролем, который сможет различать дорожные знаки.

Напомним, что ранее аналитики перечислили самые популярные автомобили в разных странах мира. Лидером в России стал Hyundai Solaris. А в топ продаж 25 стран вошел пикап Toyota Hilux.