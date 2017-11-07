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Весь мир
Toyota сделала длиннее новую версию кроссовера RAV4
Весь мир
Toyota сделала длиннее новую версию кроссовера RAV4
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    Toyota сделала длиннее новую версию кроссовера RAV4

    0:22  7 Ноября 2017
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    Toyota сделала длиннее новую версию кроссовера RAV4

    Москва, 7 ноября. Обновленная внедорожная версия Toyota RAV4 оказалась длиннее по сравнению с предыдущими моделями той же серии. Об этом сообщает автопроизводитель.

    Машина появится на китайском рынке в 2018 году. Производитель увеличил ее длину, которая теперь составляет 4 метра 675 миллиметров. Другие размеры внедорожника не изменились.

    Стоимость нового кроссовера составит от 1,8 миллионов рублей. Отмечается, что новый автомобиль будет оснащен опцией автопредотвращения столкновений, а также адаптивным круих-контролем, который сможет различать дорожные знаки.   

    Напомним, что ранее аналитики перечислили самые популярные автомобили в разных странах мира. Лидером в России стал Hyundai Solaris. А в топ продаж 25 стран вошел пикап Toyota Hilux.

    Toyota сделала длиннее новую версию кроссовера RAV4

    Автор: Антон Зарубин
    #toyota #внедорожник #модель #rav4
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