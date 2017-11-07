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Форум в Ялте поддержал создание Ассоциации друзей Крыма
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    Форум в Ялте поддержал создание Ассоциации друзей Крыма

    0:05  7 Ноября 2017
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    Форум в Ялте поддержал создание Ассоциации друзей Крыма

    Ялта, 7 ноября. Участники форума в Ялте поддержали создание Ассоциации друзей Крыма, членами которой стал ряд политиков и общественных деятелей из разных стран мира.

    На форуме была принята резолюция, которая призывает мировое сообщество признать законность референдума в Крыму в 2014 году, а также осудили блокаду полуострова со стороны Украины.

    Кроме того, текст принятой резолюции отмечает недопустимость искажения реальных фактов о жизни в Крыму в резолюциях, принимаемых ООН и другими международными организациями. Важнейшей задачей Ассоциации члены форума считают доведение до международного сообщества объективной информации о жизни на полуострове.

    «Народная дипломатия продвигает и ускоряет признание Крыма на международной арене как субъекта Российской Федерации, показывает, что, действительно, это было свободное волеизъявление свободных людей», — заявил руководитель Крыма Сергей Аксенов.

    Ранее с поддержкой идеи создания данной ассоциации выступил Владимир Путин.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #крым #форум #ялта #ассоциация #дипломатия
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