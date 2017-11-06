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Жительница Череповца рассказала Путину о деревне Городище
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    Жительница Череповца рассказала Путину о деревне Городище

    23:57  6 Ноября 2017
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    Жительница Череповца рассказала Путину о деревне Городище

    Москва, 6 ноября. В рамках встречи с гражданскими активистами на форуме «Сообщество» жительница Череповца рассказала президенту России Владимиру Путина о проекте «Городище — наш дом».

    Анна Красушкина лично рассказала российскому лидеру о родном поселке. Проект жительницы Череповца участвует в конкурсе «Мой проект-моей стране». Всего Владимир Путин ознакомился с проектами десяти участников. 

    По словам Красушкиной, глава государства внимательно изучил все инициативы, задавая много уточняющих вопросов.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #владимир путин
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