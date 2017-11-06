Жительница Череповца рассказала Путину о деревне Городище

В Избранное

Москва, 6 ноября. В рамках встречи с гражданскими активистами на форуме «Сообщество» жительница Череповца рассказала президенту России Владимиру Путина о проекте «Городище — наш дом».

Анна Красушкина лично рассказала российскому лидеру о родном поселке. Проект жительницы Череповца участвует в конкурсе «Мой проект-моей стране». Всего Владимир Путин ознакомился с проектами десяти участников.

По словам Красушкиной, глава государства внимательно изучил все инициативы, задавая много уточняющих вопросов.