Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Toyota сделала длиннее новую версию кроссовера RAV4
Весь мир
Посла Литвы шокировали флаги СССР и люди в буденовках у Бранденбургских ворот Берлина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Посла Литвы шокировали флаги СССР и люди в буденовках у Бранденбургских ворот Берлина

    23:37  6 Ноября 2017
    107

    Посла Литвы шокировали флаги СССР и люди в буденовках у Бранденбургских ворот Берлина

    Берлин, 6 ноября. Посол Литвы в Германии Дарюс Семашка был поражен демонстрацией под красными флагами у Бранденбургских ворот в Берлине. Собравшиеся были одеты в костюмы большевиков и держали флаги СССР.

    «Разве коммунистический террор считается меньшим преступлением, чем нацистский? Почему этим «комми» разрешается находиться у Брандебургских ворот?», – возмутился в своем Twitter литовский посланник.

    Демонстрация у Бранденбургских ворот в Берлине прошла в рамках празднования столетия Октябрьской революции. Активисты пришли на мероприятие в костюмах большевиков, держа красные флаги и транспаранты с лозунгами на русском языке. На опубликованной литовским послом фотографии виден также украшенный красными знаменами грузовик.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #берлин #германия #литва #бранденбургские ворота #красные флаги
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        998
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        238
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        389
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        1003