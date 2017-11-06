Посла Литвы шокировали флаги СССР и люди в буденовках у Бранденбургских ворот Берлина

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Берлин, 6 ноября. Посол Литвы в Германии Дарюс Семашка был поражен демонстрацией под красными флагами у Бранденбургских ворот в Берлине. Собравшиеся были одеты в костюмы большевиков и держали флаги СССР.

«Разве коммунистический террор считается меньшим преступлением, чем нацистский? Почему этим «комми» разрешается находиться у Брандебургских ворот?», – возмутился в своем Twitter литовский посланник.

Демонстрация у Бранденбургских ворот в Берлине прошла в рамках празднования столетия Октябрьской революции. Активисты пришли на мероприятие в костюмах большевиков, держа красные флаги и транспаранты с лозунгами на русском языке. На опубликованной литовским послом фотографии виден также украшенный красными знаменами грузовик.