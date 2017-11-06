Посла Литвы шокировали флаги СССР и люди в буденовках у Бранденбургских ворот Берлина
Берлин, 6 ноября. Посол Литвы в Германии Дарюс Семашка был поражен демонстрацией под красными флагами у Бранденбургских ворот в Берлине. Собравшиеся были одеты в костюмы большевиков и держали флаги СССР.
«Разве коммунистический террор считается меньшим преступлением, чем нацистский? Почему этим «комми» разрешается находиться у Брандебургских ворот?», – возмутился в своем Twitter литовский посланник.
Демонстрация у Бранденбургских ворот в Берлине прошла в рамках празднования столетия Октябрьской революции. Активисты пришли на мероприятие в костюмах большевиков, держа красные флаги и транспаранты с лозунгами на русском языке. На опубликованной литовским послом фотографии виден также украшенный красными знаменами грузовик.
Was communist terror less criminal than nazi one? Why these commies at the Brandenburg gate are tolerated? pic.twitter.com/xVOaYrciaM— Darius (@DariusSemaska) November 6, 2017