Более 15 тыс. владельцев дизельных авто подали иск против Volkswagen

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Берлин, 6 ноября. Более 15 тысяч владельцев дизельных автомобилей компании Volkswagen обратились в суд.

Заявители утверждают, что представители компании слишком поздно заявили о наличии манипуляций с выхлопными газами. Коллективное обращение было подано в арбитраж немецкой земли Брауншвейг.

Ранее пресс-служба немецкого автомобильного концерна заявила, что собирается выделить порядка 2,5 миллиардов евро на устранение последствий скандала, которого СМИ окрестили «дизельгейт». По подсчетам специалистов, после этого общая сумма потерь Volkswagen в связи со скандалов может превысить 25 миллиардов евро. При этом в этом году автомобильный концерн смог получить прибыль в размере 7,7 миллиарда евро и улучшить прогноз на 2017 год, передает «Газета.ру».