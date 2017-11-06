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Сирия: США передали SDF 120 грузовиков с тяжелым вооружением и бронетехникой
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    Сирия: США передали SDF 120 грузовиков с тяжелым вооружением и бронетехникой

    23:14  6 Ноября 2017  /обновлено: 23:15  06 Ноября 2017
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    Сирия: США передали SDF 120 грузовиков с тяжелым вооружением и бронетехникой

    Дамаск, 6 ноября. США продолжают снабжать отряды вооруженной оппозиции «Демократические силы Сирии» (SDF) как стрелковым, так и тяжелым вооружением. Об этом сообщает сирийское издание «Замен аль-Васл» со ссылкой на высокопоставленного представителя SDF.

    По его словам, США накануне доставили силам SDF 120 грузовиков с различным оружием, включая тяжелое вооружение и бронетехнику. Все это оборудование будет использоваться для военных операций в провинции Дейр-эз-Зор.  

    «США передали нам бронеавтомобили «Хаммер», а также тяжелое вооружение для дейр-эз-зорской операции, включая реактивные снаряды, ракеты с тепловым наведением, пулеметы, минометы, штурмовые винтовки АК и различные боеприпасы», – приводит издание слова анонимного источника.   

    В этот понедельник силы SDF выбили боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (ИГ1, запрещена в России) из четырех деревень в провинции Дейр-эз-Зор.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #иг #вооружение #sdf #бронетехника
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