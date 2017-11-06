Сирия: пострадавших журналистов оперативно доставили на авиабазу «Хмеймим»

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Москва, 6 ноября. Журналисты, пострадавшие в Сирии, были экстренно эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор (Сирия) произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности», – приводит РИА Новости сообщение Центра.

Все пострадавшие были оперативно доставлены на российскую авиабазу «Хмеймим», где им сейчас оказывают медицинскую помощь. Жизням журналистов и военнослужащих ничто не угрожает.