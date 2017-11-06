Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Toyota сделала длиннее новую версию кроссовера RAV4
Новости Сирии
Сирия: пострадавших журналистов оперативно доставили на авиабазу «Хмеймим»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: пострадавших журналистов оперативно доставили на авиабазу «Хмеймим»

    23:07  6 Ноября 2017  /обновлено: 23:46  06 Ноября 2017
    222

    Сирия: пострадавших журналистов оперативно доставили на авиабазу «Хмеймим»

    Москва, 6 ноября. Журналисты, пострадавшие в Сирии, были экстренно эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает министерство обороны России.

    «Шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор (Сирия) произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности», – приводит РИА Новости сообщение Центра.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены на российскую авиабазу «Хмеймим», где им сейчас оказывают медицинскую помощь. Жизням журналистов и военнослужащих ничто не угрожает.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #хмеймим #вкс рф #журналисты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        978
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        238
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        387
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        1003