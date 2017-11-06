Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

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Москва, 6 ноября. Пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра пострадали при подрыве террористами в Сирии управляемого фугаса. Об этом сообщает министерство обороны России.

В одном из жилых районов Дейр-эз-Зора произошел подрыв управляемого фугаса. При взрыве пострадали пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, а также четыре российских журналиста, представлявших телеканалы НТВ и «Звезда».

Все пострадавшие, как пишет РИА Новости, были срочно доставлены на базу ВКС РФ в Сирии «Хмеймим», где им была оказана медицинская помощь. Жизням военнослужащих и журналистов ничего не угрожает.