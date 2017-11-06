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Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны
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    Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

    23:04  6 Ноября 2017  /обновлено: 23:49  06 Ноября 2017
    978

    Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

    Москва, 6 ноября. Пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра пострадали при подрыве террористами в Сирии управляемого фугаса. Об этом сообщает министерство обороны России.

    В одном из жилых районов Дейр-эз-Зора произошел подрыв управляемого фугаса. При взрыве пострадали пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, а также четыре российских журналиста, представлявших телеканалы НТВ и «Звезда».

    Все пострадавшие, как пишет РИА Новости, были срочно доставлены на базу ВКС РФ в Сирии «Хмеймим», где им была оказана медицинская помощь. Жизням военнослужащих и журналистов ничего не угрожает.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #террористы #саперы #фугас
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