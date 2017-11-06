Сирия: САА ведет наступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме

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Дамаск, 6 ноября. Сирийские вооруженные силы продолжают наступление на боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS), которую возглавляют боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Бои идут в северо-восточных районах провинции Хама, пишет издание «Мураселон».

Как сообщается, что в этот понедельник подразделения САА восстановили контроль над деревней Сарха Шумали, расположенной у южного входа главного бастиона HTS в Аль-Рахаджане.

Также стало известно, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) продолжают отступать в районы, находящиеся под контролем HTS.

1 Организация запрещена на территории РФ.