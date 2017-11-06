Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА ведет наступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме
Новости Сирии
Сирия: САА ведет наступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: САА ведет наступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме

    22:52  6 Ноября 2017
    52

    Сирия: САА ведет наступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме

    Дамаск, 6 ноября. Сирийские вооруженные силы продолжают наступление на боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS), которую возглавляют боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Бои идут в северо-восточных районах провинции Хама, пишет издание «Мураселон».

    Как сообщается, что в этот понедельник подразделения САА восстановили контроль над деревней Сарха Шумали, расположенной у южного входа главного бастиона HTS в Аль-Рахаджане.

    Также стало известно, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) продолжают отступать в районы, находящиеся под контролем HTS.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анто Зарубин
    #сирия #иг #хама #саа #тахрир аш-шам
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        185
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        375
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        979
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        26626