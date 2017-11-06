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Весь мир
Министр торговли США прокомментировал сотрудничество своей компании с «Сибуром»
Весь мир
Министр торговли США прокомментировал сотрудничество своей компании с «Сибуром»
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    Министр торговли США прокомментировал сотрудничество своей компании с «Сибуром»

    22:35  6 Ноября 2017
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    Министр торговли США прокомментировал сотрудничество своей компании с «Сибуром»

    Нью-Йорк, 6 ноября. Сотрудничество российского холдинга «Сибур» и морского перевозчика Navigator осуществляется на законных основаниях. С таким заявлением выступил министр торговли США Уилбур Росс.

    После публикации ряда документов о деятельности мировых офшорных компаний – так называемых Paradise Papers – стало известно, что компания-перевозчик Navigator, значительная доля акций которой принадлежит Россу, сотрудничает с российским холдингом «Сибур».  

    По словам министра торговли США, в сотрудничестве Navigator и «Сибура» нет ничего противозаконного.

    «Тот факт, что «Сибур» является российской компанией, не означает, что в ней есть что-то преступное», — приводит слова министра RT.

    Он также напомнил, что введенные США санкции не распространяются на «Сибур».

    Российская компания, в свою очередь, выразила свое удивление в связи политической трактовкой сотрудничества Navigator и «Сибур».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #росс #сибур #navigator
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