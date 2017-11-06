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МОК может запретить российский гимн на Олимпиаде-2018
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    МОК может запретить российский гимн на Олимпиаде-2018

    22:14  6 Ноября 2017
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    МОК может запретить российский гимн на Олимпиаде-2018

    Нью-Йорк, 6 ноября. На зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане могут запретить исполнять российский гимн. Кроме того, руководители МОК обсуждают возможность запретить российской сборной участвовать в церемонии открытия Олимпиады.  Об этом пишет издание The New York Times.

    По данным издания, МОК рассматривает возможность применения к России финансовых санкций, а также запрет на участия в Олимпиаде российским спортсменам, а также официальным участникам делегации РФ.  

    Окончательное решение МОК, как ожидается, будет объявлено 5 декабря, пишет газета «Известия».

    Напомним, что комиссия МОК, которую возглавляет Денис Освальд, занимается перепроверкой проб россиян с зимних Олимпийских игр в Сочи. Сейчас в Лозанне проходят слушания по делу российских бобслеистов и скелетонистов, а также конькобежцев.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #мок #рф #2018 #пхенчхан #олимпиада #корея #гимн
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