Крымчане продолжают смеяться над Собчак: А на Украине в выборах участвовал Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

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Журналист Ксения Собчак заявила о своем намерении участвовать в выборах президента России. Телеведущая назвала себя кандидатом «против всех» и решила во всеуслышание заявить о проблемах страны. Например, в рамках своей предвыборной кампании она намерена добиться освобождения политзаключенных. За громким заявлением последовало новое: Ксения Собчак назвала Крым украинским «с точки зрения международного права», чем вызвала волну негативной реакции во всей стране. Корреспонденты ФАН-ТВ решили узнать у крымчан, что они думают по поводу такой позиции потенциального кандидата в президенты России и как оценивают реальные шансы светской львицы возглавить страну.

Самые разные жители Крыма приняли участие в опросе ФАН-ТВ на тему Ксении Собчак, рвущейся в президенты, и ее отношения к полуострову на побережье Черного моря.

– Абсолютно не вижу ее президентом! Честно говоря, вообще никак, – говорит Виктория.

– А почему?

– Ну, потому что это Ксения Собчак! Не знаю, не могу точно обосновать свою точку зрения… Она очень несерьезный человек, она вела раньше разгульный образ жизни, поэтому я считаю, что в президенты ее ставить – это очень нецелесообразно.

Сергей мыслит в масштабах города и родного полуострова, но, судя по всему, подразумевает под ними всю Россию:

– Не знаю, сделать из города «Дом-2» еще один, что ли? Клоунаду устраивать, что ли, дальше в Крыму?..

Константин явно следит за новостями:

– Вы же слышали ее заявления по Крыму? Как вы думаете, как крымчане будут после этого относиться к Ксении Собчак? Чисто технический кандидат. То есть, мы считаем, что это не продуманно, а чисто технический кандидат, чтобы не было графы «против всех».

Валерия вспоминает о том, как протекали выборы на Украине:

– В свое время на Украине Дарты Вейдеры всякие были, в выборах участвовали, но это же не значит, что это реальные кандидаты! Может, у нее какая-то такая возможность есть, может, ей хочется, может, у нее какие-то планы, но мне она не интересна.

Вика продает детские игрушки на набережной, но, несмотря на это вполне миролюбивое и оторванное от политики занятие, демонстрирует свою осведомленность в вопросе:

– Мне кажется, надо провести какое-то сопоставление с выборами в Америке. И то, как там это все происходило, такой эпатажный человек Трамп, – мне кажется, что и для нее это все не всерьез. Просто хочет показать, что абсурдно может быть и у нас. В том-то и весь интерес, как я думаю. Просто вот как к этому всему отнесутся, серьезно на это посмотрят именно наши люди, либо же нет.

– То есть, по-вашему, она не собирается быть главой страны?

– Конечно же, нет!

Пенсионерка Наталья сидит на лавочке и дышит свежим воздухом, любуясь морским побережьем.

– А вы можете себе представить, что в России будет такой президент? – спрашивает ее корреспондент ФАН-ТВ.

– Нет, нет. Даже не хочу такого президента, если честно.

Виктор гуляет по набережной с коляской:

– Собчак, да? Такая, с таким лицом длинным, да? Места там ей нету, она пускай там любовь строит свою, и все. Мне кажется, что это страшно. Мужчина должен быть у руля, а не женщина, в любом случае. Как и в семье!

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Владимир комментирует заявление Ксении Собчак о том, что, оказывается, с точки зрения международного права, Крым – украинский:

– Ну вот, видите, это также говорит о ее несостоятельности, некомпетентности не только как будущего политика, но, тем более, как государственного деятеля. На данном этапе ей выгодно оговориться так. Потом это будет невыгодно – она скажет по-другому. В данном случае ее заявления – пустой звук.

Настя и Кристина тоже делятся своими мыслями с ФАН-ТВ:

– Понимаете, для того, чтобы стать президентом, нужны определенные способности, а она, конечно, красиво говорит, прекрасно общается с людьми, но… Не думаю, что у нее есть способности управлять целой страной. У нас сейчас президент – он никаких скандалов не устраивает, он за благополучие людей, народа. А потом, устраивать свои споры по поводу того, чей Крым, кому он принадлежит – это ненужное сейчас. Вот мне сейчас хорошо: у нас нет войны, нет никаких разногласий. Это самое главное.

Виктор ловит рыбу на берегу:

– Да я вижу, что люди почти все против. Общаемся как-то так, и почти все не одобряют эту кандидатуру. У меня единственный кандидат пока – Путин.

Айна воспринимает желание Собчак стать президентом исключительно как шутку:

– Да я вообще считаю, что это несерьезно. Ну как такого человека можно вообще избирать даже? Как вообще можно кандидатуру ее рассматривать? Как она может вообще править и что-то думать в Думе, когда у нее такая репутация?

– Тогда с чем вы связываете ее желание баллотироваться, на что она тогда рассчитывает?

– Потому что нужно быть популярной, нужно быть во внимании. Она же уже всё, себя исчерпала, уже не знает, как себя проявить.

Александр рассуждает следующим образом:

– Она человек, который живет за границей, реально мыслями за границей. Это человек, который не россиянин. Это человек Запада.

– А что говорит о том, что она человек Запада?

– Ну, потому что она без фуа-гра жить не может! Крым принадлежит России, а она говорит наоборот. Это говорит о том, что человек полностью… не россиянин, просто предатель своей страны, и все.

– А зачем она тогда идет в президенты, что это?

– Чтобы попиариться! Приказ американцев надо выполнять. Это человек, который лежит под американцами.

Анжелика в беседе с репортером ФАН-ТВ вспомнила и отца Ксении Собчак, который был первым мэром Санкт-Петербурга:

– Я слышу много мнений, что это просто абсурд, и всё. Должен быть руководитель серьезный, мужчина, ответственный, с опытом жизни. Да, уже что-то постигший в этой жизни.

– Ну, раз она так сильно стремится, может быть, у нее есть потенциал?

– У папы ее – да, имел потенциал большой. По поводу нее – нет.

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