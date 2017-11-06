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Сирия: российский центр по примирению доставил сирийцам 3,5 тонны продовольствия
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    Сирия: российский центр по примирению доставил сирийцам 3,5 тонны продовольствия

    22:03  6 Ноября 2017
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    Сирия: российский центр по примирению доставил сирийцам 3,5 тонны продовольствия

    Москва, 6 ноября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в Сирии за последние сутки доставил около 3,5 тонн продовольствия жителям пунктов Джубб-Мади провинции Алеппо и Зебедани провинции Дамаск. Об этом сообщает пресс-служба Центра примирения.

    Как сообщает Центр, его сотрудники провели две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Дамаск. Общий вес гуманитарной помощи составил 3,5 тонны.

    «В ходе проведения гуманитарных акций оказана медицинская помощь 202 жителям», – отметили в Центре.

    Кроме того, военные специалисты медицинского отряда особого назначения оказали помощь 47 больным в одном из медицинских учреждений города Алеппо. Также за последние сутки в свои дома провинции Алеппо вернулись 16 человек.  

    Всего российские военные за октябрь 2017 года провели 24 гуманитарных конвоя ООН, Сирийского арабского Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста. В провинции Алеппо были восстановлены 277 школ, еще 92 школы были восстановлены в городе Алеппо.

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #гумпомощь #алеппо #дамаск #вкс
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