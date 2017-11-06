Победительница конкурса на лучшее стихотворение о Путине рассказала, что сделает с iPhone X

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Грозный, 6 ноября. Девятилетняя школьница Хеда Ибахиева, которая победила в организованном главой Чечни Рамзаном Кадырове конкурсе на лучшее стихотворение о президенте РФ Владимире Путине, намерена хранить подаренный iPhone X до тех пор, пока не подрастет.

«Лучше подождать два-три года… Айфоны, как джинсовые вещи, из моды не выходят», — цитирует слова ребенка РИА Новости.

Как отметила мать талантливой девочки, Хеда расстроилась из-за того, что она не смогла встретиться при вручении приза в республиканском министерстве по делам молодежи с Кадыровым.

«Я не хотела iPhone, я больше всего хотела увидеть Рамзана Кадырова, но его там не было», — объяснила школьница.

Напомним, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, что участники конкурса на лучшее стихотворение о президенте Российской Федерации Владимире Путина прислали организаторам более трех тысяч работ.