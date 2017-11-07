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Сирия, 7 ноября. Войска САР при помощи ВКС РФ и «Хезболлы» отбили у ИГИЛ1 ряд высот на юге провинции Дейр эз-Зор. «Джебхат ан-Нусра»1*** перебрасывает силы из Идлиба к линии соприкосновения с САА в Хаме под давлением турецких войск. Проамериканские боевики нацелились на Эль-Карьятейн в провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли сирийской армии отбить у террористов ИГ1 несколько ключевых высот на пути от станции «Т-2» к Абу Кемалю.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: рискуют вновь потерять контроль над городом Эль-Карьятейн в результате нападения подконтрольных США незаконных группировок; продолжают бои с «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке от Хамы; под угрозой новых ударов со стороны ВВС Израиля и союзных Тель-Авиву боевиков в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство» (ИГИЛ): оборудовало центры обеспечения своих отрядов на юге провинции Дейр эз-Зор с целью сдержать наступления САА и курдов; не прекращает столкновения с «Нусрой» в провинции Хама.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): перебрасывает силы из Идлиба к линии соприкосновения с армией САР близ «дороги жизни» под давлением армии Турции.

Провинция Алеппо

ВКС РФ нанесли несколько ударов по позициям террористов у хребта Джабаль аль-Хасс в южном пригороде Алеппо, сказано в Twitter @QalaatAlMudiq.

На западе города Алеппо слышны звуки артиллерийского обстрела боевиков, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Провинция Хомс

Ряд группировок вооруженной оппозиции отказались от участия в боевых действиях в составе так называемой Национальной сирийской армии, сформированной американскими спецслужбами, на востоке страны. В связи с этим, сообщает сирийское информагентство Damascus Now, возрастает угроза нападений со стороны радикалов на юге Сирии и в центральной части республики — прежде всего, в провинции Хомс. Предполагаются, что проамериканские антиправительственные группировки могут попытаться захватить город Эль-Карьятейн на границе с провинцией Дамаск, дабы затем использовать этот район как плацдарм для наступления на позиции Сирийской арабской армии (САА) на восточных склонах гор Каламун и в Восточной Гуте. Таким образом, Вашингтон по-прежнему рассчитывает расшатать ситуацию и сорвать переговорный процесс.

Согласно сведениям местных активистов, американские военные, базирующиеся вблизи населенного пункта Ат-Танф в южной части Хомса, в настоящее время формируют новые опорные пункты и военные лагеря для подготовки очередной партии боевиков. В регион планируется перебросить еще несколько тысяч бойцов, которые затем, как предполагается, могут принять участие в планируемом контрнаступлении на позиции правительственных войск САР. Отмечается также, что часть подразделений радикалов, дислоцирующихся у иорданской границы, уже прошла подготовку и в настоящее время готова к боевым действиям.

Провинция Дейр эз-Зор

Подразделения армии Сирии, действующие при активной поддержке ВКС РФ и отрядов ливанского формирования «Хезболла», развивают преимущество в боях с террористами «Исламского государства»1 на юге провинции Дейр эз-Зор. Правительственные силы и их союзники еще несколько продвинулись со стороны станции «Т-2» в направлении Абу Кемаля, последнего крупного города в САР, контролируемого ИГ. Об этом на странице в сети Twitter (@MIG29_) сообщает военный источник. По его данным, у террористов были отбиты ряд ключевых высот, однако отряды боевиков продолжают ожесточенное сопротивление, используя все возможные ресурсы для замедления продвижения сирийских войск.

Главари террористического формирования не оставляют надежды сдержать наступления подразделений САА и курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF)**** на западном и восточном берегах Евфрата соответственно, передает местный новостной портал DeirEzzor24. Для этого в окрестностях Меядина и близ нефтеперерабатывающего завода Сабан были сформированы специальные центры обеспечения отрядов ИГ всем необходимым. Отмечается также, что в ближайшие дни возможны контратаки со стороны боевиков в направлении подконтрольного «Демократической армии» поселка Тайиб Аль-Фаль и освобожденного сирийской армией под прикрытием российской авиации населенного пункта Хашам.

SDF находятся в 17 километрах от иракской границы в провинции Дейр-эз-Зор, сказано в Twitter @VivaRevolt.

SDF захватили у террористов «Исламского государства» населенный пункт Ата Аллах и Барр аш-Шам севернее Маядина. Деревни Хариза, Аль-Таваймия, Маших, Даман, Аль-Такайха к северу от Маядина до сих пор под контролем. SDF на левом берегу Евфрата значительно продвинулись на восток и захватили месторождение Аль-Омар, оставив позади подконтрольные ИГ территории, сказано в Twitter @VivaRevolt.

В Дейр-эз-Зоре при подрыве на мине ранены пятеро военных и четверо журналистов телеканалов «Звезда» и НТВ. Министерство обороны России сообщило, что все журналисты в порядке, они отделались незначительными травмами.

Лидер «Тигров» Али Ваннус был убит в боях в Дейр-эз-Зоре, сообщает пользователь Twitter @CombatChris1.

Провинция Хама

Обстановка на северо-востоке провинции Хама остается напряженной. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, боевики террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» ведут бои в этом регионе как с подразделениями правительственных сил, так и с отрядами «Исламского государства», которые по-прежнему сохраняют присутствие в регионе, но уже в виде подпольных групп. В виду активизации боевых действий в этом районе главари «Джебхат ан-Нусры» продолжают перебрасывать под Рахаджан дополнительную живую силу и вооружение. Так, например, отмечает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник, радикалы перебросили в Хаму минометы из северных горных районов Латакии. Кроме того, отмечается, что боевики усилили разведывательную деятельность у линии разграничения с армией САР при помощи беспилотников.

Военные источники ливанского информационного портала Al Masdar News подчеркивают, что ввод турецких войск на территорию соседней провинции Идлиб не способствует стабилизации обстановки в четвертой зоне деэскалации. Прибытие значительного контингента вооруженных сил Турции на запад Сирии вызвало отток отрядов боевиков «Ан-Нусры» в Хаму, что, в свою очередь, усиливает давление на позиции сирийской армии в районе поселка Рахаджан недалеко от ключевой трассы Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия. Таким образом, угроза со стороны «Тахрир аш-Шам» в этом районе растет. Более того, по информации закрытых каналов «Джебхат Фатх аш-Шам» в Telegram, члены группировки в ближайшее время планируют провести отвлекающие обстрелы опорных пунктов САА близ Ханассера на юго-западе соседнего Алеппо.

Подтверждена информация о том, что боевики вчера начали контрнаступление, нанесли несколько ракетных ударов и к вечеру захватили населенные пункты Балиль, Умм Тарикия, Тель Хазим и близлежащие территории. Войска САА эвакуировались, сказано в Twitter @QalaatAlMudiq.

Пользователь Twitter @IvanSidorenko1 сообщает о громких взрывах в районе от населенного пункта Ас-Сатхия.

Провинция Эль-Кунейтра

После спровоцированной Израилем атаки вооруженной антиправительственной группировки «Усуд Аль-Джулани» на севере провинции Эль-Кунейтра, боевики продолжают подготовку в целях дальнейшего развития наступательных действий в этом регионе — в направлении стратегически значимого населенного пункта Хадер. Информацию об этом сообщает Twitter-канал (@NatDefFor). По данным источника, дальнейшие действия незаконных формирований против сирийских войск в этом районе могут быть поддержаны израильской артиллерией, базирующейся на территории Голанских высот.

При этом остается высокой вероятность новых бомбардировок ВВС Израиля по объектам правительственной армии САР и «Хезболлы» в провинциях Эль-Кунейтра, Хомс и Дамаск, передает AMN. Напомним, за время сирийского конфликта Тель-Авив нанес уже около 70 ударов по территории арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)